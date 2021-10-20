Настя Каменских рассказала, стала ли бы участницей шоу "Танцы со звездами"

Популярная украинская певица Настя Каменских хоть участвовала в танцевальном проекте, но никогда не была участницей "Танцев со звездами". Артистка рассказала, что она уже является звездой танцев.

Украинская певица Настя Каменских была приглашенной судьей в 7 выпуске "Танцев со звездами". Однако зрители были бы не прочь увидеть знаменитость в составе участниц.

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Настя Каменских о "Танцах со звездами"

За кулисами звезда пообщалась с ведущим и ответила на вопрос, хотела бы принять участие в следующем сезоне проекта. Похоже, артистка не очень хочет снова выходить на паркет.

Я уже звезда – своих танцев на сцене, в тикток. Там знаешь, как надо учить? Я благодарна, что у меня есть мои слушатели, я для них и танцую, и пою, и кайфую вместе с ними,

– сказала Настя Каменских.

Звезда ранее участвовала в другом шоу – "Танцую для тебя", где получила опыт. Тогда она танцевала с партнером Дмитрием Дикусаром.

"Я просто знаю, что это такое. Знаю, как оно, нервничать, знаю, когда ты ждешь этот момент, когда вышли из рекламы и вошли в эфир, и ты понимаешь, что сейчас тебе нужно танцевать. Очень это трудно. Очень нервно", – призналась исполнительница.

Настя Каменских и в самом деле активно ведет тикток. Часто видео с танцами она публикует еще и в инстаграме.

Напомним, что похожий вопрос ранее задавали Виктору Павлику. Он заметил, что пока не видит себя на паркете. Однако не возразил, что возможность стать участником "Танцев со звездами" – есть.