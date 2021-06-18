Настя Каменских рассказала, что ей предлагали интим за деньги

Успешная певица Настя Каменских в новом интервью рассказала, что в начале музыкальной карьеры ей предлагали интим за деньги. Тогда исполнительнице помог теперешний муж Потап.

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Настя Каменских об интиме за деньги

Артистка призналась, что в начале сценической карьеры к ней приставали богачи, предлагая интим за деньги. Насте это не нравилось и она обращалась за помощью к теперешнему мужу Потапу.

"Это было очень давно. Тогда дуэт "Потап и Настя" только стал популярным. Алексей всегда помогал мне. Я просила об этом. Одного мужчину даже избила розами с колючками", – рассказала Каменских.

NK добавила, что у нее всегда была цель, к которой она уверенно шла. Исполнительница стремилась достичь всего самостоятельно.

Интервью Насти Каменских: смотрите видео онлайн