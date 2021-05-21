Настя Каменских презентовала альбом "Красное вино"

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, презентовала новый альбом "Красное вино". В нем артистка собрала 15 различных треков, каждый из которых наполнен особыми эмоциями и переживаниями.
Долгожданная премьера альбома "Красное вино" состоялась в пятницу, 21 мая. На личной странице в инстаграме исполнительница рассказала, о чем ее новые синглы.
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NK об альбоме "Красное вино"
Артистка поделилась, что это альбом о настоящей женщине и о любви, от которой идет кругом голова. Он, как дорогой терпкий напиток, собрал в себе все оттенки женских чувств.
В альбом вошли 15 разных и неповторимых треков, каждый из которых имеет свой уникальный характер и историю, особые переживания и эмоции:
- "Красное вино";
- "Обидно";
- "Девочки рулят";
- Ma;
- ABCD;
- "Шаг вправо";
- Vibe;
- Neon;
- Loca;
- "Сорямба";
- "Если небеса";
- "Почуття";
- "Желай";
- "Домой";
- Vibe (Dance Version Remix).
Это альбом обо мне. Я дарю вам многогранность своих чувств. И надеюсь, что каждая сможет найти в нем себя. Под эти песни можно и веселиться, и грустить, и мечтать, и танцевать до утра,
– написала в публикации NK.
Песни из альбома "Красное вино"
NK – "Девочки рулят": смотрите видео онлайн
NK – Ма: смотрите видео онлайн
NK – Vibe: смотрите видео онлайн
NK – "Если небеса": смотрите видео онлайн
NK – "Почуття": смотрите видео онлайн