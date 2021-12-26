Настя Каменских позировала в смелом платье за 18 тысяч гривен: фото образа звезды

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новыми фото. Знаменитость позировала в смелой фотосессии в платье за 18 тысяч гривен.

Известная украинская исполнительница Настя Каменских опубликовала на личной странице в инстаграме смелую фотосессию. Звезда ошеломила стильным и откровенным аутфитом.

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Образ Насти Каменских

Исполнительница вызывающе позировала перед объективом в лифте. Она предстала перед камерой в вечернем платье с перьями, драпировкой и фатиновой юбкой. Откровенный наряд от бренда KEL by ELENA KONDRATOVA обошелся звезде в 18 300 гривен.



Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды

Настя Каменских соединила платье с красными полупрозрачными перчатками и чулками. Из аксессуаров образ звезды дополняли чокер с камнями и серьги-подвески.



Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды

Певица собрала волосы в хвост, а пряди уложила пышными волнами. Роскошный образ звезды завершил макияж. Каменских подчеркнула глаза красными тенями и накрасила губы бежевой помадой.

Когда в приглашении написано "оденьтесь повседневно",

– подписала кадры Настя.



Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды

Поклонники активно комментируют каждое сообщение знаменитости. На этот раз они так же поделились впечатлениями от нового образа: