Настя Каменских позировала в стильной фотосессии в образе Pantera Negra: эффектные кадры

Популярная певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, снялась в новой стильной фотосессии. Звезда предстала перед камерами в образе страстной Pantera Negra, демонстрируя женственность и невероятную красоту. В интервью артистка рассказала о семейной жизни с Потапом, финансовой независимости и сольной карьере.

Настя Каменских является одной из самых привлекательных звезд украинского шоу-бизнеса. Исполнительница в очередной раз порадовала поклонников, представ перед камерой на съемке.

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Интервью Насти Каменских: главное

Семейная жизнь с Потапом

Каменских поделилась, что в браке с Потапом есть общие ценности и обычаи. Каждый из них имеет свои обязанности, за которые отвечает больше. Однако все важные решения супруги всегда принимают вместе.

Также исполнительница рассказала о распределении бюджета в семье. Настя призналась, что заработанные средства пара распределяет совместно, обсудив все важные покупки. Звезда поделилась мыслями о финансовой независимости женщины.

У каждого свои взгляды и мысли, поэтому лучше выбирать тот путь, который вам комфортен. Если девушка в паре, то этот момент стоит обсудить со своим партнером заранее,

– отметила Настя.



Настя Каменских в новой фотосессии / Фото JetSetter

Какая NK жена

Звезда отметила, что этот вопрос надо задавать мужу. Однако она старается быть для любимого разной. По мнению Каменских, именно женская многогранность интересна для мужчин и привлекает их.

Я могу быть страстной Pantera Negra, женщиной-кошкой, нежной и любящей женой, творческой и яркой артисткой или взрывной девушкой,

– отметила NK.



Настя Каменских в новой фотосессии / Фото JetSetter

Карьера Насти Каменских

Недавно певица презентовала новый альбом "Красное вино". NK рассказала, что он – как настоящая девушка: очень таинственный, привлекает своими загадками тех, кто вокруг, и одновременно открыт миру.

Именно поэтому каждый трек имеет свой характер и историю, особую линию переживаний. Будто тот дорогой терпкий напиток, который вобрал в себя все оттенки женских чувств,

– сказала NK.

Каменских добавила, что все треки нового альбома о женщине, ее любови, настроении, характере, важных и сакральных моментах, которые она испытывает в определенный период своей жизни.

Фотосессия NK

Настя Каменских позировала на камеру в безупречных, страстных образах. Она грациозно демонстрировала свою красоту и многогранность.



Настя Каменских в боди Mach & Mach / Фото JetSetter



Настя Каменских в платье IRO / Фото JetSetter



Настя Каменских в топе Mach & Mach / Фото JetSetter



Настя Каменских / Фото JetSetter



Настя Каменских в платье Herve Leger / Фото JetSetter



Настя Каменских в платье Nanushka / Фото JetSetter



Настя Каменских в топе Mach & Mach / Фото JetSetter



Настя Каменских в топе Mach & Mach / Фото JetSetter