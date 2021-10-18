Настя Каменских позировала дома с мужем: фото звездных супругов

Украинские артисты Настя Каменских и Потап после насыщенных гастролей решили уделить время себе и отдохнуть. На днях они вернулись из Испании, а теперь отправились в Дубай.

Настя Каменских и Потап неделю провели в Испании и вернулись в Киев только для работы. В воскресенье, 17 октября, она была приглашенной судьей на проекте "Танцы со звездами".

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Исполнительница обнародовала фотографию, на которой изображена вместе с любимым возле собственного загородного дома.

Образы Потапа и NK

Для прохладного, но солнечного осеннего дня знаменитости выбрали яркую одежду. Потап предстал перед камерой в бежевых брюках и белых футболке и куртке с принтами. Соединил такой наряд с белыми кроссовками. Среди аксессуаров выбрал кепку.

Настя позировала рядом с любимым в светлых джинсах, черно-белой кофте с полосатым принтом и удлиненной белой куртке. Из обуви выбрала кроссовки белого цвета. На плече у артистки была маленькая белая сумочка. Волосы Каменских вложила в фирменные кудри, а на лице сделала легкий макияж.

Потап и Настя Каменских / Фото из инстаграма певицы

Текст публикации Насти Каменских:

Мы с Потапом заехали домой на несколько дней, а теперь снова в путь. За это время я успела выступить на концерте, посидеть в жюри и выступить на "Танцах со звездами", и, конечно же, разобрать и собрать чемоданы. Сегодня у нас годовщина регистрации брака и мой муж в честь этого везет меня в... Напишите ваши варианты страны, куда едем.