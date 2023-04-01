Настя Каменских после потери голоса опубликовала видео из больницы

Певица Настя Каменских недавно сообщила, что потеряла голос. У нее обнаружили новообразование в голосовых связках. Теперь она показала видео из больницы, где обследуется у врача.

Из-за болезни Настя Каменских перенесла несколько концертов по Украине. По ее мнению, лечение займет около двух недель.

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В инстаграмм-сторис звезда поделилась фото с визита к врачу. По словам артистки, она делает все возможное, чтобы восстановить голос.

В частности, Каменских проходит лечение под наблюдением медиков. Певица каждый день приезжает в клинику на процедуры.

Неизменный ежедневный ритуал сейчас – походы к врачу. Делаю все, чтобы восстановить голос на 100% и уже скоро радовать вас качественным живым пением в туре,

– отметила Настя.



Настя Каменских в больнице / Фото с ее инстаграм-сторис

Сейчас звезда проходит интенсивное лечение и видит своего врача каждый день по 2 раза. "В 4 этапа мне прямо на голосовые связки заливают необходимое лекарство", – говорит она.

Проблемы со связями в горле – это примерно то же, что травмы в любой другой части тела. Когда потянул связки, например в ноге, и будто можешь ходить, но хромаешь. Можешь не чувствовать боли во время хождения, но не можешь быстро бегать, пока полностью не восстановишься. Такая же история с голосовыми связями – они не могут сомкнуться из-за этих новообразований и звук превращается в неприятную сыпь,

– объяснила Каменских.

По ее словам, если с такими новообразованиями давать регулярную нагрузку и ежедневно петь живые концерты, то они не смогут восстановиться и риск потерять голос. "Итак, сейчас я прохожу курс интенсивного лечения с моим фониатром", – обавила она.

Ранее артистка отмечала, что потеряла голос, и если бы она не прошла срочное лечение, она могла бы потерять его навсегда.

Каменских была вынуждена перенести пять концертов по Украине, которые должны были состояться с 28 марта по 2 апреля. Артистка планирует выйти на сцену 20 апреля, первый концерт состоится в Житомире.

К слову, в сети не утихают слухи о разводе Потапа и Насти Каменских. Об этом начали говорить еще в августе, когда певица вернулась в Украину без мужчины. С тех пор они не появлялись вместе на людях. Кроме того, на днях вокруг продюсера разразился скандал – экспидопичная GIP C обвинила его в притязаниях.