Настя Каменских и Потап отдыхают в Испании: фото из отпуска

Влюбленные Настя Каменских и Потап отправились в романтическое путешествие. Пара выбрала для путешествия солнечную Испанию. Там супруги наслаждаются временем вдвоем, ведь из-за постоянных гастролей Потап и Настя редко видятся.

В инстаграме звездная жена активно публикует кадры с отдыха. На лицах влюбленных сияют искренние улыбки. Видно, что они давно ждали этих дней.

Смотрите также Настя Каменских гуляла по улицам Мадрида в леопардовом миниплатье: фото

NK и Потап отдыхают в Испании

Звездные супруги сделали несколько кадров на фоне красивой архитектуры Мадрида. Каменских выбирает для прогулок как элегантные и соблазнительные платья, так и комфортный повседневный наряд.

На одном из фото, которые распространила артистка, она изображена в белой футболке с принтом. Волосы уложила в фирменные кудри и распустила, а на лице сделала легкий макияж с блеском на губах.



Настя Каменских и Потап в Испании / Фото из инстаграма NK

На другой фотографии звезда позировала в однотонной белой футболке и джинсах, которые соединила с белыми кроссовками. Часть кудрей собрала в пучок сверху, а часть распустила. Довершила look солнцезащитными очками.

Потап позировал рядом с любимой в футболках черного цвета и светлых брюках. На его лице также были стильные солнцезащитные очки.

Оказывается, отдых настолько важен! Даже когда ты любишь свою работу и готов посвящать ей себя круглосуточно, перезагрузка просто необходима. Хотя бы для того, чтобы с новыми силами приступить к новым проектам, съемкам и тому подобное. Потап – лучший партнер по отпуску да и не только,

– написала NK под фото.



Настя Каменских и Потап в Испании / Фото из инстаграма NK