Настя Каменских показала образ со дня рождения Кати Осадчей: фото в белом наряде

Украинская телеведущая Катя Осадчая отпраздновала день рождения. Среди приглашенных гостей была певица Настя Каменских. Звезда приехала на вечеринку к подруге в белом одеянии, согласно дрескоду.

Новоиспеченная мамочка Катя Осадчая организовала празднование в кругу ближайших подруг. Среди них была NK, которая также является соседкой ведущей.

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Образ Насти Каменских

На девичнике все были в белых одеждах. Настя приехала туда в брюках и кофте с соблазнительным декольте. NK решила быть нежной и одновременно страстной и наряд хорошо подчеркнул это.

Волосы артистка уложила в фирменные локоны, а на лице сделала легкий макияж в коричневых оттенках с тенями на веках и блеском на губах. Звезда мило улыбалась и наслаждалась осенним солнышком.

Сегодня один из тех вечеров, когда особенно тепло и хорошо. Спасибо близким за это,

– написала NK в публикации.



Настя Каменских в белом наряде / Фото из инстаграма NK



Настя Каменских в белом наряде / Фото из инстаграмуа NK

В комментариях подписчики знаменитости засыпали ее комплиментами.