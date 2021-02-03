Известная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, недавно потеряла отца. Теперь она поблагодарила поклонников за поддержку и приятные слова, которые получала после смерти папы.

Источник: инстаграм Насти Каменских

Настя Каменских оправляется от болезненной потери. 25 января она сообщила о смерти отца. С тех пор знаменитость получила немало трогательных слов от многомиллионной аудитории поклонников и теперь поблагодарила всех за поддержку.

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NK неоднократно подчеркивала, что нужно больше времени проводить с родными, ведь мы не знаем, что нас ждет дальше. Обходимо ценить каждый совместный момент, говорить о своей любви и благодарить. В трудный период в жизни артистка вполне почувствовала любовь своих поклонников.

"Друзья мои, я получила от вас столько тепла и добрых слов. Вы такие светлые, душевные и чувственные люди. Спасибо каждому из вас за невероятную поддержку и энергию добра. Я очень надеюсь, что моя музыка, песни, мои видео, все, что я делаю – дарят вам столько же счастья, вдохновения и радости, сколько вы дарите мне. Спасибо! Люблю вас и желаю, чтобы каждый день был счастливым!", – написала в публикации Каменских.

Романтический образ NK

Фотография, которую Настя прикрепила к посту, завораживает. Исполнительница позирует в полумраке. Она одета в черный oversize свитер с высокой горловиной. Особого шарма придают большие серьги-кольца.

На лице звезда сделала легкий макияж, а волосы уложила в фирменные кудри и собрала в хвост, оставив только одну прядь сбоку, которая спадала на лицо и придавала образу нежности.



Романтическая Настя Каменских / Фото с инстаграма Насти Каменских