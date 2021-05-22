Настя Каменских откровенно рассказала о семейной жизни с Потапом

Популярная украинская певица Настя Каменских дала новое интервью. Звезда рассказала, что очень любит проводить много времени с мужем Потапом. Вместе они устраивают пикники и встречаются с друзьями, а могут весь день провести в постели.

Известная украинская певица Настя Каменских и рэпер Потап женаты более 2 лет. Звезда рассказала, как пара любит чаще всего проводить время.

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Настя Каменских о семейной жизни с Потапом

Знаменитость рассказала, что большую часть свободного времени она уделяет спорту, а также следит за своим питанием. По словам Каменских, Потап тоже много над собой работает.

С таким сумасшедшим графиком, как у него, придерживаться жесткого плана питания просто нереально. Но он старается. Я со своей стороны всячески ему помогаю: составляю здоровое меню, собираю на работу лоточки с едой. И, конечно, поддерживаю его в занятиях спортом,

– рассказала Настя.

Также певица рассказала, что супруги любят делать вместе: "Можем устроить пикник, отправиться в гости к друзьям, просидеть всю ночь в домашней студии, работая над треками. А еще можем выйти на пробежку или просто валяться целый день в постели – нам не скучно вместе, и мы не устаем друг от друга".



Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма певицы

Пандемия коронавируса нанесла отпечаток на многие семейные пары, многие из которых в конце концов расстались. Но, по мнению артистки, ее семья наоборот укрепилась в этот тяжелый период.

Важны любовь и искренность. У нас с Алексеем нет ни тайн, ни секретов друг от друга. Только безграничное доверие. И еще мы очень любим наслаждаться жизнью, каждым мгновением. В то время как для многих пар карантин стал серьезным испытанием на прочность, мы наоборот стали еще ближе,

– поделилась Настя Каменских.

Звезда добавила, что в этом году она поняла, что главное в жизни – это семья, друзья и близкие, а также любовь и музыка. Настя Каменских также ответила, часто ли ее мама Лида просит внуков. Но певица заверила, что она понимает, что всему свое время.

Отметим, недавно пара должна была праздновать 2 годовщину брака. Однако Настя и Потап решили отказаться от вечеринок или пышных застолий из-за коронавируса, а также от празднования дней рождения, которые они также отмечали в мае.