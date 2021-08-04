Настя Каменских с мамой и мужем отдыхает в Хорватии: фото

Певица Настя Каменских отправилась на семейный отдых. Для отпуска на берегу моря она выбрала Хорватию. Артистка прогулялась по улочкам города Комижа и сделала несколько атмосферных фото.

Недавно Потап и Настя вернулись из Турции, а теперь отдыхают в Хорватии. Артистка решила подарить отдых мамочке, которая тяжело переживает смерть мужа.

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NK с мамой и мужем в Хорватии

Исполнительница обнародовала несколько фото, которые сделала во время прогулки с самыми родными. Вечером она с мамой и любимым изучала улочки древнего города.

Настя надела белую мини-юбку и оранжевую блузку с принтом в розовый горошек. Среди аксессуаров образ довершили серьги, лаконичная подвеска и соломенная сумка. Волосы она уложила в фирменные кудри, а на лице сделала макияж в коричневых тонах.

В заметке Каменских рассказала, что для нее значит семья и адресовала слова благодарности: "Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте. А наши улыбки, впечатления, путешествия будут лучшими моментами в жизни! Напишу очень стандартно, но цените, любите и оберегайте друг друга".

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Накануне NK побывала на романтической прогулке с любимым. Тогда она также поделилась несколькими фотографиями. Потап и Настя позировали на набережной и на узкой улочке.