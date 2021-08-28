Настя Каменских в дуэте с мамой спела на вечеринке Горбунова: трогательные видео

На днях Настя Каменских с мамой Лидией посетила вечеринку ко дню рождения Юрия Горбунова. На праздновании в национальном стиле звездные мама и дочь спели в дуэте. Они исполнили украинские песни.

Звездная чета Потап и Настя Каменских хорошо дружат с Юрием Горбуновым и Катей Осадчей, которые живут по соседству. Рэпер даже крестил первенца шоумена Ивана. Поэтому неудивительно, что именинник пригласил артистов на душевный праздник.

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Поскольку после смерти мужа Лидия Каменских часто остается в доме дочери и зятя, среди гостей вечеринки оказалась и она.

В дуэте с мамой Настя Каменских спела для Горбунова украинские песни – "Черемшина" и "Червона рута". Атмосфера царила сказочная, ведь мама и дочь выступали после бандуристов, а все гости были одеты в вышиванки.

Обожаю петь с моей Лидочкой. Спасибо, Юрчик, за такой душевный праздник,

– подписала Настя Каменских.

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, на вечеринке Юрия Горбунова Настя Каменских спела не только со своей мамой, но и с пасынком именинника. Илья – сын Осадчей от первого брака – сыграл на гитаре и в дуэте с певицей исполнил русскоязычные песни.

Дуэт Насти Каменских с мамой Лидией растрогал сеть: