На пляже в Тулуме Настя Каменских демонстрировала множество сексуальных образов. Она прихватила с собой и любимый ярко-розовый купальник на завязках, в котором загорала в разных уголках мира. Именно в нем певица сделала горячее фото, которое взбудоражило 5,3-миллионную аудиторию.

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В кадр попала большая грудь Насти Каменских, которую она едва удержала в крошечном бюстгальтере. Внимание к аппетитному бюсту привлекали многочисленные золотые цепочки на шее. Кроме того, артистка подобрала серьги и браслет. На селфи она вблизи показала не только грудь, но и лицо без макияжа, поразив естественной красотой.

"Еще один прекрасный момент на память", – подписала Настя Каменских.



Настя Каменских вблизи показала грудь / Фото с инстаграма певицы



Настя Каменских вблизи показала грудь / Фото с инстаграма певицы