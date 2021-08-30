"Настя из Уханя" и председатель ГМС Максим Соколюк сыграли свадьбу: фото с роскошной церемонии

История любви Анастастии Зинченко, которую вместе с собакой спасали из охваченного коронавирусом Уханя, имеет счастливое продолжение. Через полгода после росписи, Зинченко с председателем Государственной миграционной службы Максимом Соколюком сыграли пышную свадьбу.

Церемония состоялась за Киевом в изысканном итальянском ресторане. Праздновали Соколюк и Зинченко 29 августа.

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Участие в церемонии принял отец невесты

Фотографии невеста опубликовала соцсетях. К символическому алтарю в виде арки жену председателя ГМС вел отец. На Анастасии было белоснежное платье с прозрачными рукавами и небольшим шлейфом. Жених выбрал светло-серый костюм.

Впоследствии Анастасия переоделась в короткое платье на бретелях. Его на Зинченко уже видели – в феврале на росписи.

Смотрите фото со свадьбы Зинченко и Соколюка / Фото с инстаграма невесты

Смотрите видео со свадьбы пары / Видео с инстаграма Mariasokol_coach:

Что известно о знакомстве Соколюка и Зинченко