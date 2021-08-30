Церемония состоялась за Киевом в изысканном итальянском ресторане. Праздновали Соколюк и Зинченко 29 августа.
Ранее Настя Зинченко "из Уханя" сделала одинаковые тату с любимым в день бракосочетания: новые фото со свадьбы
Участие в церемонии принял отец невесты
Фотографии невеста опубликовала соцсетях. К символическому алтарю в виде арки жену председателя ГМС вел отец. На Анастасии было белоснежное платье с прозрачными рукавами и небольшим шлейфом. Жених выбрал светло-серый костюм.
Впоследствии Анастасия переоделась в короткое платье на бретелях. Его на Зинченко уже видели – в феврале на росписи.
Смотрите фото со свадьбы Зинченко и Соколюка / Фото с инстаграма невесты
Смотрите видео со свадьбы пары / Видео с инстаграма Mariasokol_coach:
Что известно о знакомстве Соколюка и Зинченко
- Девушка отказалась уезжать из Уханя без своей собаки.
- С Настей поэтому и начал созваниваться председатель ГМС Максим Соколюк.
- После этого пара начала общение.
- 20 февраля 2021 года Соколюк и Зинченко расписались.
- Это первый брак для 23-летней Зинченко, 43-летний Соколюк уже был женат. У него 2 детей.