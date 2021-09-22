Наслаждайтесь собой, – Андре Тан поделился, что привлекает мужчин в женщинах

Украинский дизайнер Андре Тан поделился мыслями о женственности. По его мнению, она состоит из нескольких аспектов. Они, соответственно, привлекают внимание мужчин.

Успешный украинский модельер и дизайнер Андре Тан опубликовал в своем блоге новый пост. Он поделился мыслями о женственности, а также рассказал, чем женщина может привлечь мужчину.

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Что больше всего привлекает мужчин

Дизайнер отметил, что сексуальный опыт также имеет значение в осознании женственности. Однако, когда женщины все внимание уделяют поискам мужа, – ошибочная стратегия.

Больше всего привлекает мужчин женщины, которые наслаждаются собой, занимаются саморазвитием и живут для себя.

"Как мне кажется, самое главное – понять, что женственность не летает где-нибудь в облаках или в вашей квартире, она не отражается в зеркале и не пестрит на обложках журналов. Она – внутри вас. И точка. Если вы расслабитесь и по-настоящему почувствуете себя женственной, то станете таковой и в глазах окружающих.", – поделился Андре Тан.

Андре Тан о женственности

По мнению дизайнера, женственность состоит из многих деталей. Однако есть три главные составляющие, которые формируют это понятие:

воспитание матери,

взгляды окружающих женщин,

взгляды любящих мужчин.

По мнению Андре Тана, именно мать дает своей дочери понимание того, как быть женственной, тогда как отец формирует мужество сына. Модельер подчеркнул, что невозможно воспитать ребенка идеально, однако именно от матери девочка будет черпать знания.

Мужчина добавил, что женщины часто вдохновляются друг другом, обмениваются впечатлениями и чувствами.

Но самое главное – от других женщин стоит черпать вдохновение, не нужно этого стесняться, ведь именно этот процесс и поддерживает женственность в мире,

– считает Андре Тан.



Андре Тан / Фото из инстаграма Андре Тана

Реакция сети

Поклонницы дизайнера поделились впечатлениями от его поста. Большинство поддерживают его мысли, а также делятся собственным опытом:

"Мы хотим быть женственными. Но современный ритм жизни нас забивает своей жестокостью";

"Все правильно. Жаль, что мы, современные женщины, об этом забываем";

"Супер. Замечательные слова";

"Согласна. Женственность внутри каждой из нас. Иногда спит годами. Только осознание себя и желание быть женственной может ее разбудить. Воспитание и жизненные обстоятельства могут мешать. Но если ты хочешь, ты будешь!";

"Очень мотивирующий пост";

"Спасибо за такие правдивые и красивые слова. Женственность – это цветок, любуйся, вдыхай, береги, люби";

"Очень интересно. Еще и поучительно".

Текст публикации Андре Тана

Женственность – довольно сложное понятие. Его нельзя описать в двух словах, будь то элегантность в одежде, духи, макияж, красивая походка, умение любить или как-нибудь еще. Да и по правде говоря, многие современные женщины вовсе не считают себя женственными. И это очень печально.

Я уверен, что есть три основные составляющие, которые формируют ощущение женственности. Воспитание матери, взгляды окружающих женщин и взгляды любящих мужчин.

Мама – это тот единственный человек, который формирует основу женственности, как отец для сына – мужественности. Главное, что может сделать мать для воспитания у дочери женственности, — это самой быть женщиной. Именно это и считывает девочка. Идеального воспитания не существует, как и идеальных людей. Тем не менее, если вы мама и воспитываете дочку, то учтите, что женственность она будет черпать именно от вас.

Женщина среди женщин. Сестры, подруги, модели и знаменитые актрисы — они вдохновляют, вызывая желание попробовать что-то новое. Женщины учатся друг у друга, обмениваются впечатлениями, выражают свои чувства, отношение к своему телу и восприятие себя… Но самое главное – от других женщин стоит черпать вдохновение, не нужно этого стесняться, ведь именно этот процесс и поддерживает женственность в мире.

Мужчины – это тот мир, в котором женственность заостряется и вообще находит “практическое применение”. Это сложно отрицать. Сексуальный опыт — еще один ключ к осознанию своей женственности. Женщина чувствует, что другой человек признает ее во всей физической и эмоциональной уникальности. Но это не значит, что нужно всю жизнь прожить в погоне за противоположным полом. Наслаждайтесь собой, живите в свое удовольствие и развивайтесь – именно это и привлекает мужчин.

Как мне кажется, самое главное – понять, что женственность не летает где-нибудь в облаках или в вашей квартире, она не отражается в зеркале и не пестрит на обложках журналов. Она – внутри вас. И точка. Если вы расслабитесь и по-настоящему почувствуете себя женственной, то станете таковой и в глазах окружающих.