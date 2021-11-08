Нашла стекло в блюде: Леся Никитюк сообщила об инциденте в киевском ресторане
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Украинская блогер и телеведущая Леся Никитюк на днях посетила один из киевских ресторанов. Там она заказала суп, но в блюде неожиданно обнаружила кусок стекла. Звезда возмутилась и пожаловалась на заведение.
Успешная украинская блогер и телеведущая Леся Никитюк поделилась, что на днях с ней случился неприятный инцидент. О нем она рассказала в инстаграм-сториз.
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Леся Никитюк о находке в супе
Знаменитость посетила один из киевских ресторанов – "Шампанела". Посетители оценили его на 4,5 звезды. Однако Леся Никитюк осталась недовольна.
Звезда заказала тыквенный суп, но нашла в нем кусок стекла. На фото она показала находку.
Думаете, это бриллиант? Нет. Это кусок стекла в тыквенном супе, который я заказала в ресторанчике.
– рассказала ведущая.
Леся Никитюк об инциденте в ресторане / Фото из инстаграм-сториз звезды
В инстаграм-сториз звезда обратилась к представителям ресторана: "Наведите порядок в своем заведении или я приду и наведу".
Отметим, не только Леся Никитюк стала жертвой киевских заведений. После ужина в одном из ресторанов госпитализировали танцовщика Влада Яму.
В меню в компонентах блюда была указана карамель, и повара добавили вместо нее мед, на который у хореографа аллергия. Врачи ввели Владу Яме адреналин и антигистаминные препараты через капельницу, поэтому все обошлось. Работники заведения извинились перед звездой. Однако танцовщик добавил, что такая ошибка могла стоить жизни.