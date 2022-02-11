Нас объединяет только язык, – Alina Pash ответила, похожа ли ее песня для Нацотбора на хит Go_A

Песня певицы Alina Pash для финала Нацотбора Евровидения-2022 имеет этнические мотивы, как и трек Go_A SHUM. Несмотря на это Alina Pash отмечает, что больше там сходства нет.

Финалистка Национального отбора на Евровидение-2022 Alina Pash будет выступать 12 февраля с песней "Тіні забутих предків", в которой есть этнические мотивы. В эксклюзивном интервью 24 каналу она прокомментировала, похож ли трек на хит Go_A SHUM.

Не пропустите Об участии в Нацотборе, Крыме и сотрудничестве с Кароль: эксклюзивное интервью с Alina Pash

После презентации песни Shadows of Forgotten Ancestors пользователи сети часто сравнивали ее с треком Go_A. Так как композиция SHUM как раз и покорила Европу фолк-мотивами.

"Слабовато после Go_A";

"Для Евровидения не очень, нет той движухи, которая была у Go_A. Но даже из старых песен Алины были интереснее";

"Не хватает чего-то, как в песнях Bosorkanya или "Мотанка", какого-то крика, чего-то типа как было у Go_A (не знаю, как правильно, но чего-то не хватает по моему мнению)";

"Скучно и неинтересно... очень слабо. Особенно после Go_А".

Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors: слушайте песню онлайн

Что об этом думает Alina Pash

Певица прокомментировала, что ее песню и песню Go_A вообще нельзя сравнивать, потому что они абсолютно разные.

Как можно сравнивать украинскую балладу и трек под прямую бочку? Это 2 совершенно разных песни с разными посылами и настроениями. Нас объединяет только язык и любовь к этнике,

– считает Alina Pash.

Финалистка Нацотбора добавила, что знает солистку группы Екатерину Павленко, но никогда с ней не общалась.

"Катерину знаю, но мы никогда близко не общались. Также склоняюсь к тому, чтобы слушать себя, а не чужие наставления, потому что у каждого артиста есть свой путь", – подытожила Alina Pash.

Alina Pash и Нацотбор

В этом году Alina Pash является одной из тех финалисток отбора, кого обсуждают чуть ли не больше всего.