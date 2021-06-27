С нарушением карантинных норм: скандальный рэпер Баста дал концерты в Киеве
Источник:24 канал
После появлений в оккупированном Крыму российский рэпер Баста дал два концерта в Киеве. Как бы активисты не пытались сорвать выступления "кримнашиста", на сцену он все же вышел. Мероприятия прошли с нарушением всех карантинных норм.
Несмотря на многочисленные попытки общественных активистов помешать приезду Басты в Украину, два его концерта в Киеве все же состоялись. Рэпер, который из-за запрета на въезд не выступал в Украине четыре года, собрал множество фанов в столичном клубе Stereo Plaza.
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Подавляющее большинство зрителей оказалось в фан-зоне. Публика не придерживалась ни социальной дистанции, ни других карантинных норм. Поклонники Басты пели песни кумира вместе с ним и бурно реагировали на каждый трек.
Видео с концертов Басты в Киеве
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Стоит добавить, что накануне второго концерта Басты в Киеве, который состоялся 26 июня, активисты разместили на мосту перед Stereo Plaza баннер с надписью "Баста – Русня" и зажгли файеры. Сергей Стерненко назвал акцию "подсказкой для СБУ".
Неравнодушные граждане и соседи, возмущенные громкой музыкой и неадекватным поведением фанатов Басты, оставили там важный месседж. В первую очередь, это подсказка для Службы безопасности Украины,
– написал активист.
Концерты Басты в Украине: главное
- О намерениях провести концерты в Украине Баста объявил еще в декабре прошлого года. Произошло это вскоре после того, как рэпера исключили из списка лиц, угрожают нацбезопасности Украины. Он исчез из этого списка после того, как прошел 3-летний срок запрета за въезд.
- В начале мая Баста приехал в Киев, его заметили в ресторане на Крещатике. Там охранники рэпера набросились на киевлянина, который спросил певца, чей Крым.
- Накануне гастролей Басты в Киеве и Одессе появилась информация, что СБУ просит Минкульт включить его в "черный список". Однако впоследствии в Министерстве культуры заявили, что не получали представления от СБУ.
- Так, активисты в Киеве пытались сорвать концерт Басты. Протестующие держали в руках плакаты "Баста поддержал оккупацию Крыма", "Баста финансирует российскую армию" и скандировали "Позор".