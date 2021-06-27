С нарушением карантинных норм: скандальный рэпер Баста дал концерты в Киеве

После появлений в оккупированном Крыму российский рэпер Баста дал два концерта в Киеве. Как бы активисты не пытались сорвать выступления "кримнашиста", на сцену он все же вышел. Мероприятия прошли с нарушением всех карантинных норм.

Несмотря на многочисленные попытки общественных активистов помешать приезду Басты в Украину, два его концерта в Киеве все же состоялись. Рэпер, который из-за запрета на въезд не выступал в Украине четыре года, собрал множество фанов в столичном клубе Stereo Plaza.

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Подавляющее большинство зрителей оказалось в фан-зоне. Публика не придерживалась ни социальной дистанции, ни других карантинных норм. Поклонники Басты пели песни кумира вместе с ним и бурно реагировали на каждый трек.

Видео с концертов Басты в Киеве

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Стоит добавить, что накануне второго концерта Басты в Киеве, который состоялся 26 июня, активисты разместили на мосту перед Stereo Plaza баннер с надписью "Баста – Русня" и зажгли файеры. Сергей Стерненко назвал акцию "подсказкой для СБУ".

Неравнодушные граждане и соседи, возмущенные громкой музыкой и неадекватным поведением фанатов Басты, оставили там важный месседж. В первую очередь, это подсказка для Службы безопасности Украины,

– написал активист.

Концерты Басты в Украине: главное