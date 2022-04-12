Народ с Украиной, – Джамала выступила на концерте в поддержку Украины в Грузии

Певица Джамала выступает в поддержку Украины в разных странах мира. Артистка побывала в Тбилиси, где спела на двух родных языках – украинском и крымскотатарском. Рядом были друзья и дети.

После начала полномасштабной войны на территории Украины Джамала с детьми уехала за границу. Но даже вдали от дома она пытается делать все возможное для того, чтобы помочь родной стране.

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Джамала о выступлении в Грузии

Вечер 11 апреля для Джамалы стал особенным. Она выступила в любимом Тбилиси, где спела на двух родных языках – украинском и крымскотатарском. Рядом были друзья и дети. Джамала мечтает, чтобы все совсем скоро они собрались гораздо большим составом в Киеве и все вместе праздновали победу.

Несмотря на неоднозначные действия политиков Грузии, народ страны с Украиной. Грузины выходят на митинги, организуют благотворительные акции. Они с нами,

– подчеркнула Джамала.

11 апреля в Тбилиси прошел благотворительный концерт. Все средства от продажи билетов были направлены на помощь Украине. В Tbilisi Concert Hall звучала музыка Нино Катамадзе, Николоза Рачвели, Беки Гочиашвили, Гиорги Загарели и другие.