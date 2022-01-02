В наряде от украинского бренда: жена Григория Решетника покорила роскошным образом

Ведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной встретил Новый год в Rixos Prykarpattya. Кристина Решетник предстала на празднике в изысканном образе от украинского дизайнера.

Украинский телеведущий Григорий Решетник провел новый год на работе. Он был ведущим праздника в курортном комплексе Rixos Prykarpattya.

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Образ Кристины Решетник

Жена ведущего сопровождала его на вечеринке. На встрече Нового года она позировала в роскошном образе.

Кристина Решетник одела наряды от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой (GASANOVA) – атласное синее мини-платье и стильный жакет с вышивкой на плечах.

Эффектный аутфит звездная жена дополнила прозрачными туфлями с блестками на каблуке и бордовой сумочкой от Saint Laurent.

Кристина собрала волосы сзади, распустив пряди и накрутив их пышными волнами. Завершал образ изысканный макияж. Блестящими тенями Решетник накрасила веки, а губы подчеркнула чудесным блеском.

Чувствую себя королевой сегодняшней ночи,

– поделилась женщина.



Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник



Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник

Поклонники активно комментируют каждое сообщение Кристины Решетник. Новый образ звездной жены покорил сеть: