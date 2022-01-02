В наряде от украинского бренда: жена Григория Решетника покорила роскошным образом
Источник:инстаграм Кристины Решетник
Ведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной встретил Новый год в Rixos Prykarpattya. Кристина Решетник предстала на празднике в изысканном образе от украинского дизайнера.
Украинский телеведущий Григорий Решетник провел новый год на работе. Он был ведущим праздника в курортном комплексе Rixos Prykarpattya.
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Образ Кристины Решетник
Жена ведущего сопровождала его на вечеринке. На встрече Нового года она позировала в роскошном образе.
Кристина Решетник одела наряды от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой (GASANOVA) – атласное синее мини-платье и стильный жакет с вышивкой на плечах.
Эффектный аутфит звездная жена дополнила прозрачными туфлями с блестками на каблуке и бордовой сумочкой от Saint Laurent.
Кристина собрала волосы сзади, распустив пряди и накрутив их пышными волнами. Завершал образ изысканный макияж. Блестящими тенями Решетник накрасила веки, а губы подчеркнула чудесным блеском.
Чувствую себя королевой сегодняшней ночи,
– поделилась женщина.
Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Кристина Решетник / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Поклонники активно комментируют каждое сообщение Кристины Решетник. Новый образ звездной жены покорил сеть:
- "Красавица";
- "Очень хорошая";
- "Вам очень подходит, прекрасна";
- "Я просто восхищаюсь вами, вы невероятна";
- "Королева";
- "С Новым годом! Красавица";
- "Вы невероятна".