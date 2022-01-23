Написала все, что мне не нравилось, – Тоня Матвиенко хотела разойтись с Арсеном Мирзояном

В супружестве Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна не обошлось без кризисов. Тоня призналась, что когда-то хотела уйти от любимого.

Украинское звездные супруги – Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян рассказали о конфликтах в их отношениях. Певица призналась, что в один момент у нее появилась мысль уйти от любимого.

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Тоня Матвиенко хотела разойтись с Мирзояном

Исполнительница рассказала, что после одного из многочисленных конфликтов у нее появилась идея бросить любимого. Однако Арсен Мирзоян не хотел отпускать певицу.

Он говорил, что мы справимся. Я написала все, что мне не нравится в нем и наших отношениях. Потом он сказал, что готов на все – все менять. Я в тот момент видела, что он готов побороться за наши отношения и, что я ему не безразлична,

– поделилась Тоня Матвиенко.

В то время Арсен Мирзоян никогда не думал о таких радикальных методах. Он считает, что для тех пар, у которых отношения длятся долго – это просто испытание.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / Фото из инстаграма звезды

Тоня и Арсен о конфликтах в паре

Супруги поделились, что каждый из них понимает, когда стоит остановиться в ссоре.

Это надо чувствовать. На самом деле и Тоня, и я чувствуем, что наступает конфликтный момент, и тогда понимаем, что все, достаточно. Мы понимаем, что ни к чему хорошему это не приведет. Тут уж наперегонки – кто первый,

– рассказал артист.

Тоня Матвиенко в то же время призналась, что часто может идти первой на примирение. Также она быстро может "остыть".

"Я иду первой. Здесь нужна выдержка. Вот когда я не могу долго находиться в ссоре – я иду первая, а иногда я хочу Арсена проучить и, конечно, жду, чтобы он первым шел. Я могу сделать долгую паузу, не разговаривать – он не выдерживает и извиняется", – отметила певица.