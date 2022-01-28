Намекнула на экс-супруга: Слава Каминская презентовала новую песню о любви

Украинская певица Слава Каминская выпустила еще одну сольную песню "Имя твое". Звезда намекнула, что посвятила ее бывшему мужу.

Известная артистка Слава Каминская порадовала поклонников музыкальной новинкой. Она представила лирическую песню о любви.

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Слава Каминская выпустила новую песню

Артистка представила композицию "Имя твое". В ней звезда рассказывает историю любви. Автором трека стал Юрий Лемчук, известный хитами "НеАнгелов" – "Роман" и "По клеточкам".

Слава Каминская сообщила, что композиция войдет в ее первый сольный альбом. Его официальный релиз состоится через месяц.

Имя твое – это история о любви, длиной в жизнь. Эта любовь никуда не уходит, а просто трансформируется и находит свое продолжение в детях…

– поделилась Слава Каминская.

Певица намекнула, что песня посвящена ее бывшему мужу Эдгару Каминскому. Ведь именно от него звезда родила двоих детей. Бывшие супруги до сих пор интригуют сеть романтическими кадрами.

SLAVA KAMINSKA – Имя твое: смотрите видео онлайн

Реакция сети

прошлое сообщение Славы Каминской было не менее интригующим. Она заявила, что прощается и "закрывает за собой дверь". Фаны считают, что звезда могла обратиться к экс-возлюбленному.

Новая песня Славы Каминской в большинстве своем собрала одобрительные отзывы от фанатов: