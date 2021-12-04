Наконец-то мы одни, – Андрей Задворный прокомментировал победу в "Холостячке"

В грандиозном финале "Холостячки" Злата Огневич призналась в любви Андрею Задворному. Мужчина поделился, что наконец-то они могут строить общую историю, где только вдвоем.

Для многих телезрителей финал 2 сезона "Холостячки" оказался очень неожиданным. За шаг до решающего выбора проект покинул любимец зрителей Максим Тарапата, а в финале Огневич не ответила "да" Дмитрию Шевченко. Однако Андрей Задворный очень счастлив, что ему удалось завоевать сердце Златы.

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Реакция Задворного на победу в "Холостячке"

Андрей Задворный опубликовал сообщение, в котором отметил, что ему до сих пор не верится, что все это позади: "Я стою, улыбаюсь, смотрю на нее и все читаю на лице. Больше нет "кажется", "а может", есть ответ в ее глазах. Потом на устах".

Наконец-то мы одни, я беру ее за руку и отвожу туда, где будем только мы вдвоем. Начнем новую главу – будем узнавать друг друга в тишине,

– добавил Задворный.



Злата Огневич в финале выбрала Андрея Задворного / Фото из инстаграма Задворного

Текст публикации Андрея Задворного:

Даже не верится, что все позади. Я стою и улыбаюсь, смотрю на нее и все читаю на лице. Больше нет "кажется", "а может", есть ответ в ее глазах. Потом на устах.

Потом отовсюду слышатся восторженные возгласы, канонада шампанских залпов, но в ушах звон, сердце бьется, а глаза застилает пелена. Что все? Как все? Не может быть… Точно все?

В этот момент в душе трепет и легкость.

Наконец мы одни, я беру ее за руку и увожу туда, где будем только мы вдвоем, будем начинать новую главу – познавать друг друга в тишине.