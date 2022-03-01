Нахр*н вы их сюда отправляете, – Оля Полякова обратилась к россиянам и белорусам

Певица Оля Полякова в очередной раз обратилась к белорусам и россиянам с призывом не воевать с Украиной. Она просит родных военных не отправлять их на смерть, потому что здесь их ждет только такая судьба.

Уже 6-й день украинский народ отчаянно борется с российскими оккупантами. Знаменитости пытаются достучаться до россиян и белорусов с призывом не пускать родных на войну.

Обратите внимание Юрий Дудь "не застел": блоггер просит политиков России остановить Путина

Оля Полякова обратилась к россиянам и белорусам

Украинцы в течение 6 дней войны обращаются к россиянам, белорусам, рассказывают о ситуации в Украине, но массовых митингов, на которые вышли бы миллионы женщин, матерей, детей, свержение власти и активных действий против путинского режима не происходит.

В то время как украинцы бросаются под танки, россияне и белорусы боятся митингов. Оля Полякова призвала не отправлять сюда военных.

"Я хочу обратиться к россиянам и белорусам, чтобы вы не смели отправлять сюда своих детей. Эти два упыря просто упиваются, просто получают наслаждение от того, что отправляют сюда молодых и сильных парней. Ведь эти две старые, беспомощные, грязные мрази, которые уже ничего не могут, получают удовольствие, отправляя на смерть молодых и сильных. Это же ваши дети, мужчины, близкие. Нахр*н вы их сюда пускаете, что вы делаете?", – эмоционально выразилась Полякова.

Обращение Поляковой к белорусам и россиянам: смотрите видео онлайн

Артистка не единственная, кто обратился к русскому и белорусскому народам. Известные люди активно выступают с призывами не пускать родных на войну с Украиной, ведь здесь их ждет только смерть. Украинцы защищали и будут защищать каждый сантиметр своей земли.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!