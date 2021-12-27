Надо почки продавать, – Маша Ефросинина рассказала, в какой университет будет поступать ее дочь

В феврале прошлого года дочь Маши Ефросининой улетела в Канаду. Девочка экстерном закончила 12 класс и готовится к поступлению в вуз. Звездная семья выбрала пятерку самых дорогих в Европе.

17-летняя дочь Маши Ефросининой сама решила, что 11 и 12 классы будет учиться в Канаде. Однако за год самостоятельной жизни она поняла, что хочет быть ближе к родителям. Так, Нана экстерном окончила колледж и с концами прилетела в Украину.

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Как дочь Ефросининой окончила колледж экстерном

Телезвезда утверждает, что в Канаде Нана добросовестно училась. Она не гуляла, не путешествовала по стране, не заводила подруг, а сидела за учебниками.

Она попала во взрослую жизнь в Канаду в разгар пандемии. Она не видела ни страны, ни улиц, она не видела ничего. Она жила в резиденции с осознанием того, что живет в 10 тысячах километров от нас,

– эмоционально поделилась Ефросинина.

Именно тоска по родным помогла Нане закончить 12 класс колледжа за один семестр. Накануне рождественских праздников она окончательно вернулась в Украину.



Маша Ефросинина с дочкой Наной / Фото из инстаграма ведущей

В какой вуз будет поступать дочь Ефросининой

, что Маша Ефросинина со слезами отпускала дочку на учебу в Канаду. Она плакала в аэропорту так, будто у нее кто-то умер.

После учебы в Канаде дочь Маши Ефросининой решила, что будет поступать в европейский, а не в американский вуз. Девочка будет идти на коммуникации или на социологию.

"Мы выбрали пятерку университетов от высшего сорта, где надо будет почки продавать, до чуть меньшего. От Лондона до Австрии", – шутит звездная мамочка.

Она добавила, что боится "мажорских заведений" в Великобритании. Ефросинина склоняется к демократическим вузам, но финальное решение за ее дочерью.