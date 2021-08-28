Надя Дорофеева устроила вечеринку в розовом стиле: забавные фото из Одессы

Перед концертом в Одессе Надя Дорофеева устроила вечеринку в розовом стиле. Торжество было приурочено ко дню рождения барабанщика из команды певицы, которое он праздновал на гастролях.

Друзья не оставили Мишу Бирченко без празднования. Незадолго до выступления Надя Дорофеева с музыкантами и участниками балета прогулялась по Аркадии – Курортному району Одессы. Для вечеринки они выбрали забавные наряды розового цвета.

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Певица, например, надела милую пижаму – широкие брюки и рубашку с белым пухом на рукавах. Праздничный аутфит она довершила белым кроссовками и Панамой.

Тогда как именинник предстал в пушистом свитере с розовым шарфиком на шее. Другие члены команды Дорофеевой выглядели не менее курьезно – купальные шорты, высокие носки, розовые очки и повязки для занятий спортом.

"Чтобы нам было весело, решили мы сделать тематический розовый заезд", – пояснила артистка.

Фото с вечеринки Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева с участниками команды / Фото из инстаграма певицы

Надя Дорофеева с участниками команды / Фото из инстаграма певицы