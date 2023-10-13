Посидел на руках у Дорофеевой: "Лебигович" оригинально объявил новый сбор на ВСУ

Блогер Миша Лебига запустил новый сбор на нужды ВСУ. Но на этот раз стример собирает деньги не один – к нему присоединилась певица Надя Дорофеева. С донатов они закупят дроны.

"Лебигович" вместе с Дорофеевой хотят собрать два миллиона гривен. Ранее стример использовал для сбора на ВСУ прикол о том, что "уходит в президенты".

Интересно "6 километров до нуля": блоггер Юлия Верба после критики купила авто для ВСУ и уехала на фронт

Лебига и Дорофеева открыли сбор на ВСУ

Знаменитости необычным способом объявили о новом сборе. Певица с командой и Мишей Лебигой переделали свой хит "Люблю, но не совсем". Новый текст имеет оригинальные строчки. Надя и Миша вместе снялись в видео.

Лебига спел, что "любит осень, но не совсем", потому что у него нет денег на отопление. Однако блоггер отметил, что его согреет донат украинцев на их сбор.

В то же время Дорофеева выполнила еще более интересные строчки.

Я люблю осень, но больше дроны. Так что расчехляйте свои телефоны. Миллион собираем на банке Моно, для 3 бригад приобретем FPV,

– пропела Надя.

В подписи знаменитости отметили, что купят 50 FPV дронов для трех бригад – 47 ОМБР, 113 ОМБР и 80 ОМБР.

За первые четыре часа украинцы задонатили миллион гривен. Так что блоггер поднял суду сбора до 2 миллионов.

Лебига посидел на руках у Дорофеевой

Миша Лебига еще и поделился забавным фото с певицей. В своем инстаграмме он разместил кадр, где сидит на руках у Нади Дорофеевой.

Блогер также в шутку подписал фотографию: "Мам, знакомься – это Надя, я ее люблю и она будет жить с нами !".



Миша Лебигович с Дорофеевой / Фото с его инстаграммы

Фото прокомментировал мужчина певицы, ресторатор Миша Кацурин. Он написал, что любит певицу, но он в ахе. На это Лебига в шутку ответил, что это не то, о чем все думают.



Кацурин отреагировал на фото Лебиги с Дорофеевой / Скриншот

Как прошел предварительный сбор Лебиговича