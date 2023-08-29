Тайная свадьба Дорофеевой и пышные празднования в ЛГБТ-пар: все звездные свадьбы этого лета
Украинские и мировые знаменитые пары связали свою жизнь в браке летом этого года. Какими были звездные свадьбы летом 2023 – смотрите дальше романтические кадры.
Именно летом многие звездные пары решают официально соединить свои сердца. В 2023 году украинские знаменитости доказывали, что жизнь продолжается, несмотря на войну. А мировые селебрити этим летом продемонстрировали – любви стоит каждый человек. 24 Канал собрал всех звезд, сыгравших свадьбу этим летом.
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Надя Дорофеева и Михаил Кацурин
Слухи о тайной свадьбе певицы и ресторатора ходили еще с июня. Вероятно, именно тогда пара тайно сыграла свадьбу в одном из киевских заведений. Среди гостей было немало звезд, которым Надя и Миша запретили выкладывать фото в сети. Уже 13 июля пара официально призналась в браке и показала фото.
Надя Дорофеева для образа невесты выбрала бежевое платье бренда TGBotanical на тонких бретелях, а также нежную вуаль с кружевом ручной работы украинского бренда TheCoat. Образ жениха вызвал обсуждение среди фанатов – он выбрал черный классический костюм, белую рубашку, а также кеды и кепку.
Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой
Роман Свечкоренко и Валерия Чернецкая
Психолог и участник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко женился на блогерше Валерии Чернецкой, которая младше его на 10 лет. Церемония состоялась под открытым небом при присутствии близких, родных и звездных гостей.
Образ невесты состоял из платья с вышитым орнаментом ручной работы, и пышной фаты. Жених выбрал классический черный смокинг.
Роман Свечкоренко и Валерия Чернецкая / Фото с инстаграма пары
Дункан Лоуренс и Джордан Гарфилд
Победитель Евровидения-2019 и автор песен сыграли свадьбу на волшебной локации в Швеции. Среди гостей пары были только самые близкие.
Для свадебных образов они выбрали черные смокинги. Вся локация украшена гипсофилами, лилиями и свечами в молочных цветах.
Дункан Лоуренс и Джордан Гарфилд / Фото с инстаграма пары
Скотт Хоинг и Марк Манио
Солист известной группы Pentatonix женился на партнере – моделе Марке Манио. Церемония бракосочетания пары состоялась в Санта-Барбаре, штат Калифорния. На празднование пригласили родных и друзей.
Образы невест кардинально отличались от предыдущей звездной свадьбы – Скотт и Марк одели белоснежные костюмы и рубашки.
Скотт Хоинг и Марк Манио / Фото с инстаграма пары
Алайна Мари Скотт и Мэтт Меллер
9 июня вышла замуж названная дочь знаменитого рэпера Эминема. Алайна Мари Скотт и Мэтт Меллер сыграли свадьбу в Детройте на красивой площадке под открытым небом. Церемонию посетили 125 гостей, но на свадебных снимках не было звездного отца. Может быть, Эминем отказался от публикации этих фото в интернете.
Наоми Уоттс и Билли Крудап
Британская актриса Наоми Уоттс вышла замуж за коллегу Билли Крудапа. 54-летняя звезда "Кинг-Конга" похвасталась фото с новоиспеченным мужчиной на фоне здания суда в Манхэттене.
Наоми Уоттс предстала на фото в элегантном белом платье с кружевом от Oscar de la Renta за 7400 долларов.
Наоми Уоттс с мужем / Фото из инстаграма Наоми Уоттс