Надя Дорофеева рассказала, как узнала об опухоли в груди

Украинская певица Надя Дорофеева недавно призналась, что 4 года назад обнаружила опухоль в груди, а также перенесла операцию по ее удалению. Звезда рассказала, что впервые опухоль "нащупал" ее муж, а операция не была сложной.

Известная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что решила больше не скрывать от аудитории то, что она перенесла операцию на груди. Она хотела вдохновить девушек на проверку своего состояния здоровья.

Обратите внимание Надя Дорофеева впервые призналась, что пережила операцию по удалению опухоли

Я же инфлюенсер. Я подумала, что наконец-то надо правильно использовать это слово. И мне захотелось, чтобы девочки пришли на ежегодное обследование. Потому что обязательно надо раз в год проверять грудь,

– подчеркнула исполнительница.

Надя Дорофеева призналась, что даже не она впервые заметила опухоль. Звезда добавила, что операция не была сложной.

"У меня заметил муж, он просто нащупал в груди такое образование. Он сказал: "Да, у тебя какой-то твердый шарик". Отправил меня в больницу. Операция была 4 года назад, ничего критического нет в такой операции. Это доброкачественная фиброаденома, ее удаляют для того, чтобы она не стала злокачественной", – подчеркнула артистка.



Надя Дорофеева показала шрам на груди / Фото из инстаграма звезды

Что Дорофеева рассказывала об опухоли раньше