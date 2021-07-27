Надя Дорофеева рассказала, что подарила Дантесу на день рождения

Украинский исполнитель Владимир Дантес отпраздновал 33-летие 28 июня. Звездная жена Надя Дорофеева призналась, что подарила мужу аксессуары для гитары. Также она поделилась мыслями по дуэту с любимым.

Украинская певица Надя Дорофеева 28 июня вместе с мужем Владимиром Дантесом отметила его 33-летие. Хотя артист не любит праздновать дни рождения, на этот раз ему понравилось.

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День рождения Дантеса и возможный дуэт супругов

Надя Дорофеева призналась, что подарила мужу аксессуары для гитары, которые он и хотел приобрести себе самостоятельно. Певица рассказала, что в этом году Владимир научился играть на гитаре и использовал инструмент для написания альбома

Так совпало, что в этот день мы были на гастролях и выступали на одном мероприятии. Как правило, Вова всегда злится, если мы празднуем, но у него был концерт, поэтому он чувствовал очень классные эмоции, когда мы все вместе веселились позже в ресторане,

– поделилась исполнительница.

Известно, что Надя Дорофеева написала мужу песню Suka, которая вошла в его сольный дебютный альбом. Поклонники подозревают, что скоро супруги могут записать дуэт.

"Шаги к общему музыкальному творчеству уже сделаны – это написанная мной песня в первом альбоме Вовы. Поэтому – дело начато", – считает артистка.

Также знаменитость ответила, не задумывается ли она об интимной фотосессии с любимым: "Странно, что вы не спросили о детях. Обычно, после слов "не планируете ли вы..." идет именно такое продолжение. Откровенная совместная фотосессия? Почему бы нет, это было бы интересно!" – поделилась Дорофеева.

Напомним, недавно чета Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса отпраздновала еще и 6 годовщину свадьбы. По этому случаю звездный муж поделился романтическими и забавными фотографиями с любимой и адресовал ей приятные слова.