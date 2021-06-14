Популярная сольная артистка Надя Дорофеева позволила себе отдохнуть перед тем, как штурмовать радиостанции с новым треком "Почему". В этом звезду поддержал муж Владимир Дантес. Как рассказал певец, выходной был спонтанным.

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"Спонтанный выходной – редкость. Мы не знали, куда девать свободное время", – признался Дантес.

Так, супруги устроили вечеринку на заднем дворе роскошного загородного дома. Они пригласили команду Нади Дорофеевой, с которой они танцевали и вкусно ели. Пара успела сделать совместное фото, которое взбудоражило сеть.

Горячее фото Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса

Для вечеринки певица подобрала очень откровенный летний аутфит. Она надела голубой купальник и накинула темно-серую рубашку оверсайз. В то время как Надя Дорофеева позировала почти раздетой, Дантес отдыхал в куда в более сдержанном look – темной футболке и ярко-красных шортах.

Похоже, артиста отнюдь не смущал горячий образ жены, так как у нее безупречный вид. Перед поклонницами мужа Дорофеева в очередной раз засветила подтянутое тело и соблазнительные формы. Пользователи инстаграма оценили жаркий кадр супругов более чем 44 тысячами лайков.



Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото из инстаграма певца