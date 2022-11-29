После упрека Дантеса о совести: Надя Дорофеева рассказала, кто мешает им с Кацуриным

Развод Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса поднял резонанс, который не утихает до сих пор. После того как он намекнул, что их разрыв не на его совести, звезда пожаловалась на хейт, давящий на них с Кацуриным.

В новом интервью Надя Дорофеева прокомментировала то, что после расставания с Дантесом на них с Мишей Кацуриным вылилось много хейта. Она время от времени читает комментарии, и от "неприятной правды" становится больно. Поэтому певица заявила, что ее любви мешают хейтеры.

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Надя Дорофеева пожаловалась на хейт после упрека Дантеса

Надя Дорофеева рассказала, что хоть ее отношения с Владимиром Дантесом и были под прицелом камер и журналистов, но она еще никогда не испытывала такого яростного интереса к личной жизни. Так что им с Кацуриным нелегко.

Это очень давит. Ты хочешь просто наслаждаться тем, что у тебя есть, и чтобы каждое движение и каждое фото не разлагалось по костям. Но в то же время я понимаю, почему так происходит, ведь наша история непростая и довольно странная для всеобщего восприятия,

– призналась Дорофеева.

Надя Дорофеева с Михаилом Кацуриным / Фото из инстаграма певицы

Артистка верит, что пройдет время, и все обязательно уляжется. Именно поэтому она уже пять месяцев выдерживает паузу и редко что-либо комментирует, хотя отношения с Кацуриным подтвердила еще в июне. Однако через неделю, 8 декабря, выйдет их общий трек, в который они выплеснут все накипевшее.

"Наверное, вы заметили, что я ничего не комментирую относительно своего личного публично. Но высказаться хочется. Поэтому мы решили все, что хотим сказать, вложить в творчество. И 8 декабря вы все услышите", – заинтриговала Надя Дорофеева.