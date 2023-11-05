Надя Дорофеева показала селфи с мужем Кацуриным: милое фото в автомобиле

Певица Надя Дорофеева поделилась милым селфи с мужем. Звезда заинтриговала информацией о предстоящем концерте

Исполнительница Надя Дорофеева показала новое фото на личной странице. Она обнародовала совместное фото с мужем, ресторатором Мишей Кацуриным.

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Надя Дорофеева показалась с мужем

Звездная пара позировала в машине. Надя предстала в серой футболке, а Михаил надел синюю кофту и бежевую панаму.

В подписи к фото Надя Дорофеева поделилась первыми деталями ее сольного концерта, который состоится 9 декабря в Киеве. Его организаторы обещают новую программу от артистки.

А вот и первый гость моего киевского концерта – мой любимый соавтор. Возможно, в этот вечер он будет петь, возможно свистеть или играть – мы еще не разобрались, но точно будет – 9 декабря на сцене Stereo Plaza. И вы приходите,

– поделилась певица.



Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото из инстаграма звезды

Как проводит время звездная пара

На днях Михаил Кацурин показывал, как проводит время с женой. Они прогуливались по местам, куда часто ходил ресторатор, когда еще был студентом.

Позже Надя и Михаил отправились в ресторан на коктейле. Пара не забыла сделать несколько снимков.