Надя Дорофеева показала соблазнительные формы в крошечном бикини: горячие фотографии

В разгар летнего сезона Надя Дорофеева позагорала возле бассейна. Она выбрала крошечный купальник, который эффектно подчеркнул ее аппетитные формы. Перед новыми фотографиями артистки не устояли почти 150 тысяч фолловеров.

Сексуальная Надя Дорофеева редко скрывает фигуру под нарядами оверсайз. На этот раз она сделала все, чтобы 5-миллионная аудитория подписчиков оценила ее тело во всей красе. Для летнего уикенда она выбрала розовое бикини, надеть которое в этом сезоне решатся только самые смелые.

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В крошечных трусиках певица засветила интимную татуировку с надписью good. Она наделала шума после церемонии Viva! Awards 2021, когда Надя Дорофеева задрала платье и показала трусики.

Надя Дорофеева в бикини / Фото из инстаграма певицы

Не менее соблазнительно выглядела грудь артистки. Оригинальный бюстгальтер с вырезом между грудью подчеркнул ее аппетитные формы, которые она показала вблизи. Пляжный образ Надя Дорофеева довершила белой кепкой, кроссовками и стильными солнцезащитными очками. Из аксессуаров на ней еще и трендовое разноцветное ожерелье.

Надя Дорофеева в бикини / Фото из инстаграма певицы