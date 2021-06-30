Надя Дорофєєва показала спокусливі форми у крихітному бікіні: гарячі світлини

У розпал літнього сезону Надя Дорофєєва позасмагала біля басейну. Вона обрала крихітний купальник, який ефектно підкреслив її апетитні форми. Перед новими світлинами артистки не встояли майже 150 тисяч фоловерів.

Сексуальна Надя Дорофєєва рідко приховує фігуру за вбраннями оверсайз. Цього разу вона зробила все, щоб 5-мільйонна аудиторія підписників оцінила її тіло у всій красі. Для літнього вікенду вона обрала рожеве бікіні, одягнути яке цього сезону наважаться лише найсміливіші.

Гаряче Дженніфер Лопес засвітила пишний бюст у блискучому бікіні: фото

У крихітних трусиках співачка засвітила інтимне татуювання з написом good. Воно наробило шуму після церемонії Viva! Awards 2021, коли Надя Дорофєєва задерла сукню і показала трусики.

Надя Дорофєєва в бікіні / Фото з інстаграму співачки

Не менш звабливо виглядали груди артистки. Оригінальний бюстгальтер з вирізом між грудьми підкреслив її апетитні форми, які вона показала зблизька. Пляжний образ Надя Дорофєєва довершила білою кепкою, кросівками та стильними сонцезахисними окулярами. З аксесуарів на ній ще й трендове різнобарвне намисто.

Надя Дорофєєва в бікіні / Фото з інстаграму співачки