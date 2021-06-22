Надя Дорофеева показала обольстительный образ в атласных шортах и тапочках от Gucci

22 июня 2021 , 21:34
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Источник:

инстаграм Нади Дорофеевой

Сольная артистка Надя Дорофеева чуть ли не ежедневно демонстрирует фантастические look из летнего гардероба. Она примерила образ total white, который довершила брендовыми тапочками от Gucci.

Пока Надя Дорофеева готовится к первому гастрольному туру по Украине, она показывает стильные летние аутфиты, которые подчеркивают ее идеальную фигуру. Так, певица надела легкую белую рубашку оверсайз, которую соединила с короткими атласными шортами.

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Обольстительный образ она довершила брендовыми вещами. На ней тапочки на высокой подошве от итальянского дома моды Gucci. Стоимость такой обуви с фирменным принтом составляет 620 долларов – 17 тысяч гривен. Не дешевая и панама от французского бренда Jacquemus.

Надя Дорофеева фотографировалась так, что не показала лицо, однако засветила длинные стройные ножки. Фаны, как всегда, были поражены новым фото певицы и оценили его почти 50 тысячами лайков.

Надя Дорофеева в летнем образе / Фото с инстаграма певицы

Автор: Надія Біленко