Надя Дорофєєва показала звабливий образ в атласних шортах і капцях від Gucci

Сольна артистка Надя Дорофєєва ледь не щодня демонструє фантастичні look з літнього гардеробу. Вона приміряла образ total white, який довершила брендовими капцями від Gucci.

Поки Надя Дорофєєва готується до першого гастрольного туру Україною, вона показує стильні літні аутфіти, які підкреслюють її ідеальну фігуру. Так, співачка одягла легку білу сорочку оверсайз, яку поєднала з короткими атласними шортами.

До теми Надя Дорофєєва провела вихідний з Дантесом: гаряче фото подружжя

Звабливий образ вона довершила брендовими речами. На ній капці на високій підошві від італійського дому моди Gucci. Вартість такого взуття з фірмовим принтом становить 620 доларів – 17 тисяч гривень. Не дешевою є й панама від французького бренду Jacquemus.

Надя Дорофєєва фотографувалась так, що не показала обличчя, однак засвітила довжелезні стрункі ніжки. Фани, як завжди, були вражені новим фото співачки й оцінили його майже 50 тисячами лайків.

Надя Дорофєєва у літньому образі / Фото з інстаграму співачки