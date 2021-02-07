Популярная украинская певица Надя Дорофеева не стесняется сниматься в откровенных образах. Она показала новое фото в облегающих коротких шортах и топе.

Известная украинская певица, которая не так давно начала сольную карьеру, поразила подписчиков новым эротическим образом.

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Образ Нади Дорофеевой

Новую откровенную съемку Надя Дорофеева устроила дома в спальне. Она предстала перед камерой на кровати в эротической позе, которая добавляла фотографии пикантности и взбудоражила воображение фанатов.

Певица выбрала облегающий наряд. Она надела белый кроп-топ и полупрозрачные минишорты, сквозь которые просвечивалось нижнее белье звезды. Надя засветила и татуировку на руке. А соблазнительный образ дополнила кедами в тон.

Знаменитость сделала оригинальную прическу, заплев несколько прядей в косички, и распустив оставшиеся волосы. На лице она сделала легкий макияж, только подчеркивавший естественную красоту Нади Дорофеевой.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой