Надя Дорофеева показала фигуру в обтягивающем леопардовом костюме

Бывшая солистка группы" Время и Стекло " Надя Дорофеева всегда отличалась неординарным стилем. Чуть ли не каждый ее образ вызывает шквал восторга. Новый аутфит не стал исключением. Певица примерила костюм с леопардовым принтом.

"Хищные" принты снова актуальны! Это доказывают как светские львицы, так и звезды шоу-биза. 31-летняя Надя Дорофеева продемонстрировала тренд на себе. На съемки она надела обтягивающий леопардовый костюм пепельного цвета.

К теме Екатерина Кухар очаровала красивым образом в платье с неординарным принтом: фото

Наряд певицы состоит из оригинального топа со спущенными бретелями и черными полосками. Он фантастически подчеркнул хрупкую талию артистки. Низ костюма – "жатые" брюки с высокой посадкой и молнией спереди.

Образ завершили массивные черные сапоги со шнуровкой. Похоже, съемки проходили давно, ведь находиться в этой обуви в летнюю жару – Миссия невыполнима.

Знаменитость давно не носит каблуки – ни на сцене, ни в будничной жизни. По мнению Нади Дорофеевой, в обуви на плоской подошве она выглядит сексуальнее.

Надя Дорофеева в леопардовом костюме / Фото из инстаграма певицы

К слову, в зеркале Надя Дорофеева позирует с фирменными хвостиками, с которыми сняла не один клип, однако без косметики. Она умышленно сфотографировалась вблизи, чтобы показать, как невероятно выглядит без макияжа!

Надя Дорофеева в леопардовом костюме / Фото из инстаграма певицы