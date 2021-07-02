Известная украинская певица Надя Дорофеева пользуется горячим летом и участвует в откровенных съемках. На днях звезда показала новую фотографию на своей странице в инстаграме. Эротический кадр взбудоражил воображение поклонников.

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Горячее фото Нади Дорофеевой

Исполнительница позировала перед камерой на фоне скалы и моря. У нее был уверенный взгляд, что добавляло снимку особой перчинки.

Для нового фото Надя Дорофеева примерила спортивный топ с принтом с длинным рукавом от Puma. Он удачно подчеркивал хрупкую талию артистки и ее соблазнительные груди. Также звезда надела крошечные трусики на тонких завязках.

Откровенный наряд певица соединила с бежевыми кроссовками. Она собрала часть волос сзади, уложив их пляжными волнами. Соблазнительный образ также дополнили серьги. Надя Дорофеева сделала на лице красивый макияж, накрасив стрелки на глазах и подчеркнув губы помадой.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Ранее знаменитость показывала фото в крошечном розовом бикини. Она загорала у бассейна в разгар летнего сезона. Надя Дорофеева не скрывала, а хвасталась прелестями, для чего выбрала соответствующий наряд.