Плохо себя чувствую, – Надя Дорофеева по болезни перенесла свой концерт в Луцке

Украинская певица Надя Дорофеева сообщила, что заболела во время гастролей. Артистка 16 марта должна была выступить с концертом в Луцке, однако перенесла его на другую дату.

Отметим, что во время тура Украина Надя Дорофеева провела 16 концертов в разных городах. Остался еще один в Луцке, его звезде пришлось перенести.

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Певица написала, что заболела и едва отбыла предыдущий концерт в Ровно. Она добавила, что у нее была температура, и кроме того – ужасная мигрень.



Надя Дорофеева заболела во время гастролей / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Утром Надя Дорофеева сообщила поклонникам, что вынуждена была упразднить запланированный на этот день концерт в Луцке.

Вчера сил на выступление еще хватило, но сегодня очень-очень плохо себя чувствую,

– призналась артистка.

Когда будет концерт в Луцке

Певица добавила, что таки проведет концерт в Луцке через несколько дней. "Надеюсь на ваше понимание. Все билеты остаются действительными, увидимся 21 марта", – написала она



Надя Дорофеева перенесла концерт в Луцке / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

К слову, недавно Надя Дорофеева исполнила последнюю волю своего поклонника, бывшего воина ВСУ – комбата 72-й бригады Андрея Верхосмотра. Артистка приобщилась к вручению бойцу звания подполковника посмертно, о чем он мечтал в последние месяцы. Подробности – читайте в статье.