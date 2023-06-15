Надя Дорофеева ответила на слухи о тайной свадьбе с Мишей Кацуриным
Источник:Надя Дорофеева
В сети начали распространять слухи, будто Надя Дорофеева 15 июня тайно женится на бойфренде Михаиле Кацурине. Эти сплетни дошли и до певицы, поэтому она впервые прокомментировала их.
Напомним, что в марте Дорофеева спровоцировала слухи о помолвке. через кольцо на пальце. Теперь же в сети появились слухи о тайной свадьбе певицы с любимым.
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В своем Инстаграмме Надя показала фото из студии вместе с Кацуриным и основателем музыкального лейбла ENKO Иваном Клименко. Она призналась, что они собрались, чтобы поработать над новым хитом.
"Мы написали этим составом песню "Вотсап", которую вы уже знаете, "Люблю, но не совсем" – которая вот-вот получится и "Зависали", которая будет следующим релизом. На фото талантливый автор и продюсер Иван Клименко и мой Миша Кацурин , который каким-то образом имеет чрезвычайное дарование к написанию песен. Теперь собрались написать новое.
– сообщила Дорофеева.
Дорофеева с Кацуриным и Клименко / Фото из ее инстаграммы
Поклонников такая идея озадачила, ведь они считали, что прямо в этот день Надя выходит замуж за Мишу. "Какое написание песен? Вообще-то у вас сегодня свадьба", – написали ей в комментариях.
Дорофеева ответила на это с юмором: "Хахаха, ну будем знать". Таким образом певица опровергла, что женится на Кацурине.
Дорофеева отреагировала на слухи о свадьбе с Кацуриным / Скриншот комментариев
Что известно об отношениях Дорофеевой с Кацуриным: главное
- В январе Надя Дорофеева и Дантес официально развелись после 6 лет брака. Причиной стало то, что звезды перестали любить друг друга.
- Сейчас у них обоих новые отношения. После развода Надя начала встречаться с другом Михаилом Кацуриным, а Владимир сошёлся с бывшей женой Миши – Дашей.
- 14 февраля в День святого Валентина Кацурин показал романтические поцелуи с Надеждой Дорофеевой. Он обнародовал нежные фото из личного архива.
- Любопытно, что пара даже живет вместе. Ведь в начале мая Дорофеева устроила фотосессию у себя дома, на которой "засветила" арендованную квартиру. Там был и Миша Кацурин.