Надя Дорофеева ответила на слухи о тайной свадьбе с Мишей Кацуриным

В сети начали распространять слухи, будто Надя Дорофеева 15 июня тайно женится на бойфренде Михаиле Кацурине. Эти сплетни дошли и до певицы, поэтому она впервые прокомментировала их.

Напомним, что в марте Дорофеева спровоцировала слухи о помолвке. через кольцо на пальце. Теперь же в сети появились слухи о тайной свадьбе певицы с любимым.

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В своем Инстаграмме Надя показала фото из студии вместе с Кацуриным и основателем музыкального лейбла ENKO Иваном Клименко. Она призналась, что они собрались, чтобы поработать над новым хитом.

"Мы написали этим составом песню "Вотсап", которую вы уже знаете, "Люблю, но не совсем" – которая вот-вот получится и "Зависали", которая будет следующим релизом. На фото талантливый автор и продюсер Иван Клименко и мой Миша Кацурин , который каким-то образом имеет чрезвычайное дарование к написанию песен. Теперь собрались написать новое.

– сообщила Дорофеева.



Дорофеева с Кацуриным и Клименко / Фото из ее инстаграммы

Поклонников такая идея озадачила, ведь они считали, что прямо в этот день Надя выходит замуж за Мишу. "Какое написание песен? Вообще-то у вас сегодня свадьба", – написали ей в комментариях.

Дорофеева ответила на это с юмором: "Хахаха, ну будем знать". Таким образом певица опровергла, что женится на Кацурине.



Дорофеева отреагировала на слухи о свадьбе с Кацуриным / Скриншот комментариев

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