Надя Дорофеева назвала самый дорогой подарок от Миши Кацурина: сколько он стоил

Украинская певица Надя Дорофеева приоткрыла занавес личной жизни и рассказала о самом дорогом подарке от Миши Кацурина. Оказалось, что это украшение.

Артистку спросили о самой дорогой вещи в ее гардеробе. Певица сразу посмотрела на свое кольцо – это подарок от Миши Кацурина на помолвку.

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Надя Дорофеева о самом дорогом подарке

Я смотрю сразу на кольцо. Стоит где-то 4 – 5 тысяч долларов. Это подарок на помолвку. Я вообще такое никогда не носила в жизни. На мне серьги сейчас от H&M. Это мое первое дорогое украшение,

– призналась Надя Дорофеева.

Певица рассказала, что в браке больше зарабатывает именно Михаил Кацурин. Звезда отказалась отвечать на вопрос, какова ее прибыль в месяц.

"Это хороший вопрос. Он всегда интересует всех людей. Именно поэтому я на него не отвечу. Во-первых, что бы я сейчас не сказала, многие могут сказать: "Серьезно, я думала она там вообще". Поэтому я хочу сказать, что я в принципе такими штуками не триггерила бы людей", – отметила Дорофеева.



Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото из инстаграма певицы

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