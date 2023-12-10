Первые праздничные хиты и афирмация от хейтеров Дорофеевой: 16 взрывных музыкальных премьер недели

Украинские исполнители порадовали своих слушателей новыми треками и видеоработами. Среди них и первые праздничные композиции, и песни о любви, и украинский миниальбом.

24 Канал собрал музыкальные новинки на этой неделе. В частности, это праздничный альбом от Юли Юриной, "афирмация от хейтеров" Нади Дорофеевой и многие другие треки.

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Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Анна Тринчер, POSITIFF, DEMCHUK, ENLEO

Украинские артисты объединились, чтобы подарить слушателям праздничное настроение и веру в новогоднее чудо. Alena Omargalieva стала инициатором коллаборации: она пригласила своих коллег записать римейк ее прошлогодней песни "Святий Миколай". К слову, средства по прослушиванию песни передадут в помощь 9-летнему мальчику Дмитрию из Чернигова, у которого война забрала маму и дом.

Alena Omargalieva, ZLATA OGNEVICH, Анна Тринчер, POSITIFF, DEMCHUK, ENLEO – "Святий Миколай": смотрите видео онлайн

Надя Дорофеева

Певица представила песню "Хай пишуть", которую создала с Иваном Клименко и Мишей Кацуриным. Этот трек она называет "афирмацией от хейтеров". В видеоработе она использовала настоящие комментарии, которые пишут под ее сообщениями.

Надя Дорофеева – "Хай пишуть": смотрите видео онлайн

Юля Юрина

Артистка представила ЕР (миниальбом) "Пісні на Різдво", в котором продолжила стилистику предыдущего альбома. Это вариация колядок и щедривок: часть песен Юлия записала в акапельном звучании, а часть представила в современной аранжировке.

Юля Юрина – "Пісні на Різдво": слушайте онлайн

NAVKA

Певица представила авторскую песню и мощный клип под названием "Дівча зі сталі". Она рассказывает о тех женщинах, которых война разлучила с их любимыми. Эти девушки часто внешне выглядят сильными, но они все равно нуждаются в защите и моральной поддержке.

NAVKA – "Дівча зі сталі": смотрите видео онлайн

НІжНА

Певица представила новую песню, которую посвятила Рождеству. Это украинская версия песни Christmas Miracle, с текстом которой помогал Виктор Винник.

НІжНА – "Диво Різдва": слушайте онлайн

Mari Cheba

Певица и волонтер после поездки на Донецкое направление презентовала переосмысленную молитву к Богородице в форме песни "Серафим". Этот трек она ассоциирует с маршем победы, который может поднять боевой дух военных.

Mari Cheba – "Серафим": смотрите видео онлайн

Ostrovskyi и ENLEO

Диаметрально противоположные энергетике артисты объединились в творческом эксперименте. Они спели о девушке, которая играется чувствами ребят и не отпускает обоих. Так ENLEO попробовал себя в новом жанре, а Ostrovskyi вторично выпустил трек в коллаборации.

Ostrovskyi и ENLEO – "Незакохана": смотрите видео онлайн

Потап, Дядя Вадя и NAPILNIK

Украинские рэперы презентовали коллаборацию в День Вооруженных Сил Украины. Они поздравили всех военных песней "Артан", вдохновленной спецподразделением ГУР МО.

Потап, Дядя Вадя и NAPILNIK – "Артан": смотрите видео онлайн

Александр Рожко

Музыкант и украинский защитник не успел презентовать свою новую песню "Ангели війни" при жизни, он скончался в конце марта 2023 года. Поэтому ко Дню волонтера проект "ПісниВійни" решил выпустить эту записанную, но еще не изданную композицию.

Александр Рожко – "Ангели війни": смотрите видео онлайн

Михаил Олейник

Военный и участник "Культурного десанта" с позывным "Пианист" выпустил альбом фортепианных миниатюр, созданных на фронте. В пластинку "Мить" вошло 7 композиций. Каждая есть отдельная музыкальная история, с которой связаны особые эмоции.

Михаил Олейник – "Мить": слушайте онлайн

VAHА

Певец в новой песне призывает девушек делать правильные выводы, если они выбирают не тех. Ведь иногда любовь оборачивается для них разочарованием и страданием.

VAHА – "Не зупиняйте музику": смотрите видео онлайн

YARIMA и Gunna Chorna

Представительница женской хип-хоп сцены и артистка, представляющая украинский рНб, объединились в творческий дуэт. Они представили совместную песню "Амур" о женской дружбе. Это неожиданная коллаборация, созданная в жанре поп с элементами рэпа, рНБ и латинских мотивов.

YARIMA и Gunna Chorna – "Амур": слушайте онлайн

YAROMIYA & GLOVA

Певица и саундпродюсер представили авторское прочтение известной рождественской песни "Щедрик". В песню вложена зимняя атмосфера, ощущение приближения праздников, но и выражена линия электронного саунда, который делает сингл достаточно современным.

YAROMIYA & GLOVA – "Щедрик": смотрите видео онлайн

VLADA K

Юная певица представила сольную песню "Ріки", в которой воспела непростое детство в современных реалиях. Она призывает верить в лучшее и думать о будущем.

VLADA K – "Ріки": смотрите видео онлайн

СолоХа

Певица представила песню "Смайлик-кохайлик", которую записала еще во время беременности. Трек посвящен всем украинским семьям, которые ждут малышей или планируют иметь детей. Артистка своим примером хочет вдохновить украинских женщин и показать, что не стоит бояться рожать во время войны.

СолоХа – "Смайлик-кохайлик": смотрите видео онлайн

Панас Буйний

Артист выпустил песню "Жіночка", которую написал в 2020 году. Она посвящена идее того, что настоящие любимые совсем рядом и, возможно, любовь не так далеко, как ты думаешь.

Панас Буйний – "Жіночка": смотрите видео онлайн