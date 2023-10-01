Надя Дорофеева рассказала, что боялась писать песни на украинском: "Я действительно переживала"

С началом полномасштабного вторжения России в Украину многие исполнители начали создавать украиноязычную музыку. Среди них – Надя Дорофеева. Но она призналась, что сначала у нее был страх писать на украинском.

Певица переживала, что не сможет написать достаточно глубокий текст, который понравиться аудитории. Однако после выхода первого украиноязычного альбома артистка "почувствовала эту энергию" и теперь сама пишет украиноязычные тексты для треков.

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Надя Дорофеева боялась писать на украинском

Певица призналась, что у нее была "слишком высокая планка". Для исполнительницы лидерами украинской музыки были группа "Океан Эльзы" и "Один в каноэ" и Надя считала, что "ее легкие песни" не подходят, потому что в Украине любят смыслы в песнях и для нее самой "украинская песня — это гораздо более глубокие тексты". Так что певица побоялась в первом альбоме взять на себя ответственность, чтобы быть соавтором.

Она добавила: "Я писала украинские песни очень давно, и я действительно переживала, что я так глубоко не почувствую, просто не смогу. Я не готова была. Именно поэтому я пригласила настоящих профессионалов, которые давно пишут по-украински". Так, Надя Дорофеева попросила помощь Ивана Клименко, Jerry Heil и Alyona Alyona.

В то же время с выходом первого украиноязычного альбома, который называется "Сенсы", Дорофеева "почувствовала эту энергию" и теперь с Иваном Клименко и Мишей Кацуриным пишет песни на украинском.

Как отметила исполнительница, после 24 февраля 2022 года она "начала карьеру с нуля". Она отметила, что решила не переводить свои русскоязычные хиты, как это делают многие артисты, потому что не хочет "тащить за собой старую музыку".

Решила писать новое и не прогадала. Я сделала ставку именно на это, и у меня после альбома "Сенсы" получились "Чтобы не было", "Вотсап", "Люблю, но не совсем". Все эти песни были на первом месте топ-чартов, все песни набирают классные просмотры. Я перевела только три песни, но те, которые не были выпущены: "Bad romance", "Феноменаль" и "Разноцветная",

– рассказала певица.

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Какие украинские песни Надя Дорофеева выпустила после 24 февраля 2022 года: "Разноцветная", "Крапают", "Думы" с Артемом Пивоваровым, "Смыслы", "В твоей душе", "Чтобы не было", "Нет пуха", "Шансы ", "Люди как корабли", "Вотсап", "Люблю, но не совсем", "Ритмы" с Максом Барских.