Надежда Матвеева показала, как травмировалась на съемках и вошла в кадр с рассеченным лбом: видео
Источник:Надежда Матвеева
54-летняя Надежда Матвеева стала ведущей проекта о несгибаемых украинках и женском лице войны. Кулинарный выпуск ей пришлось снимать с рассеченным лбом, потому что травмировалась она прямо на площадке.
С Надеждой Матвеевой произошел неприятный инцидент во время съемок для одного из украинских телеканалов. Ведущая не рассказала, как травмировалась, но показала, что в кадр вошла с рассеченным лбом.
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Надежда Матвеева вошла в кадр с рассеченным лбом
Из видео, опубликованного Надеждой Матвеевой, видно, что травму она получила, когда была уже готова к эфиру – с макияжем, прической. Кто-то из команды пытался остановить кровь влажными салфетками, а визажисты и hair-стилисты поколдовали над ее образом так, что рассечение стало почти незаметным. Ведущая все равно вошла в кадр и сняла кулинарный выпуск с улыбкой.
"Один день моей жизни", – лаконично подписала Надежда Матвеева.
В комментариях одни назвали это пиаром, потому что "зачем выставлять напоказ одну маленькую царапину", а другие поддержали и отметили сильную энергетику телеведущей:
- "Настоящую красоту никогда никто не способен испортить";
- "Пусть заживаете, вы и так хороши. Всегда оставайтесь таким положительным и прекрасным человеком";
- "Крутая, энергетика стала сильнее. Мы все стали сильнее этого года. Жаль, что такой ценой".
- "Не беспокойтесь, от этого шрама не будет и следа".