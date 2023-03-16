Надежда Матвеева показала, как травмировалась на съемках и вошла в кадр с рассеченным лбом: видео

54-летняя Надежда Матвеева стала ведущей проекта о несгибаемых украинках и женском лице войны. Кулинарный выпуск ей пришлось снимать с рассеченным лбом, потому что травмировалась она прямо на площадке.

С Надеждой Матвеевой произошел неприятный инцидент во время съемок для одного из украинских телеканалов. Ведущая не рассказала, как травмировалась, но показала, что в кадр вошла с рассеченным лбом.

Читайте также Аня Тринчер показала немалый шрам, оставшийся после увеличения груди: фото

Надежда Матвеева вошла в кадр с рассеченным лбом

Из видео, опубликованного Надеждой Матвеевой, видно, что травму она получила, когда была уже готова к эфиру – с макияжем, прической. Кто-то из команды пытался остановить кровь влажными салфетками, а визажисты и hair-стилисты поколдовали над ее образом так, что рассечение стало почти незаметным. Ведущая все равно вошла в кадр и сняла кулинарный выпуск с улыбкой.

"Один день моей жизни", – лаконично подписала Надежда Матвеева.

В комментариях одни назвали это пиаром, потому что "зачем выставлять напоказ одну маленькую царапину", а другие поддержали и отметили сильную энергетику телеведущей: