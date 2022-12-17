TVORCHI отреагировали на победу в Национальном отборе на Евровидение
Финал Национального отбора на Евровидение-2022 прогремел! Победители конкурса уже отреагировали на свой триумф – читайте в материале реакцию.
17 декабря отгремел финал Национального отбора на Евровидение-2022. Члены жюри и зрители выбрали, что группа TVORCHI представят Украину на конкурсе в Лиссабоне.
Важно TVORCHI победили в Нацотборе на Евровидение-2023
Как отреагировали победители Нацотбора
Со сцены коллектив поблагодарил тех, кто поддерживал их и проголосовал за группу. Они упомянули и о тех, кто борется за страну на фронте.
Я скажу честно, мы не готовились к речи, потому что мы не думали, что выиграем. Но хотим поблагодарить каждого, кто нас поддержал, кто слушает музыку, каждого, кто сейчас борется на фронте, потому что это важно. Спасибо вам всем, мы постараемся сделать по максимуму, чтобы достойно представить Украину в Ливерпуле,
– сказал Андрей.
"Спасибо, Украина. Спасибо жюри и зрителям. Слава Украине", – воскликнул Джеффри.
Также журналисты 24 канала находились за кулисами отбора этого года и сняли первую реакцию исполнителей на победу в конкурсе.
Что известно о Евровидении-2023
- Евровидение-2023 по решению Европейского языкового союза пройдет в Великобритании, а именно – городе Ливерпуль. Мероприятие состоится на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей.
- Евровидение пройдет весной – 9, 11 и 13 мая. У него будет украинский стиль и будет проходить от имени Украины. Однако все детали неизвестны, ведь впервые в истории конкурса происходит такая соорганизация.
- В главном песенном конкурсе примут участие 37 стран. В этом году Евровидение пройдет без Болгарии, Черногории и Северной Македонии. Они отказались от участия из-за нехватки финансирования.
- На Евровидении-2023 неожиданно изменились правила голосования. К примеру, в следующем году впервые в истории голосовать за конкурсантов смогут не только страны-участницы.