Джамала эмоционально спела трек "Сину" в финале Нацотбора: песня, созданная на стих Симоненко

17 декабря 2022, 23:12
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Суспильне Евровидение

Украинская певица Джамала была членом жюри на нацотборе на Евровидение-2023. Но и выступила перед оглашением результатов голосования: она спела трек "Сину".

17 декабря прошел финал Национального отбора на Евровидение-2023. Украинцы выбрали победителем группу TVORCHI. Но мероприятие запомнилось не только выступлениями участников, но и звездных гостей.

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Джамала выступила в финале Нацотбора

Хотя исполнительница который год играла роль судьи Национального отбора, она также выступила с песней перед оглашением результатов.

Джамала чувствительно спела свой трек "Сину", вошедшему в ее миниальбом "Поклик". Это песня, написанная на стихотворение Василия Симоненко "Лебеді материнства".

Джамала выступила на Нацотборе: смотрите видео онлайн

 

В конце выступления Джамала обратилась к иностранной аудитории, которая наблюдала за тем, как Украина выбирает своего представителя на Евровидение. Звезда поблагодарила каждого, кто поддерживает украинцев.

Кто еще выступил на сцене отбора на Евровидение

  • Перед объявлением победителя на сцену вышел музыкальный продюсер Нацотбора этого года. Дмитрий Шуров.
  • Также звездной гостьей стала Злата Дюнька – представительница Украины на Детском Евровидении. Напомним, что она 11 декабря заняла 9-е место на конкурсе.
  • Верка Сердючка зажгла сцену Национального отбора с украиноязычной песней "Есть предложение". Артистка завершила свое выступление традиционной кричалкой о Путине.

Автор: Марія Касій